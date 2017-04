Pix Up - Pixel Icon Pack by -Thecoffeemilks

Dopo... eccorealizzare un nuovo Icon Pack stupendoPix Up un nuovo pacchetto icone ispirato allo stile di Nougat sui Pixel. Tuttavia, non si ferma qui: aggiunge una sensazione di freschezza con nuove icone e colori pi leggeri.Ogni icona disegnata a mano e pensata per adattarsi perfettamente al tuo smartphone; sono anche pensate per essere originali e per distinguersi dalla massa. Provale e ti assicuriamo che ti innamorerai di loro istantaneamente!NOTE IMPORTANTIQuesto un pacchetto icone che richiede un apposito launcher su cui venire installato.Google Now Launcher, Pixel Launcher e qualunque altro launcher preinstallato NON SUPPORTANO PACCHETTI ICONE (fatta eccezione per Asus ZenUI, LG Home e Xperia Home).Il nuovo Nougat LG Home non supporta pi pacchetti icone: LG ne ha rimosso il supporto.CARATTERISTICHE- 2400+ icone per il tuo dispositivo- Dimensione delle icone: 192x192 pixel (risoluzione XXXHDPI)- Centinaia di icone alternative tra cui scegliere- 8 sfondi HD su cloud. Puoi anche salvarli sul tuo dispositivo!- Launcher supportati applicabili direttamente dalla dashboard: Apex, Nova, Action, ADW, ADW, Atom, Aviate, CM Theme Engine, Epic, Go, Google Now, Holo, Holo HD, Inspire, KK, L, LG Home, Lucid, Mini, Nemus, Next, Nine, S, Smart, Smart Pro, Solo, TSF- Supporto a Trebuchet (Cyanogenmod)- Supporto a Muzei- Calendario dinamico- Aggiornamenti frequentiRICHIESTA ICONE GRATUITAE se non trovi le icone che desideri... basta mandare una richiesta tramite la funzione all'interno dell'app e in men che non si dica avrai le tue icone belle e pronteIl favoloso Icon Pack lo potete trovare sul