iPhone 8 potrebbe costare molto più di iPhone 7: spiegato il perché

Ancora in shock per i prezzi di iPhone 7? Per voi c'è un'altra amara sorpresa: ebbene sì, il nuovopotrebbe superare il prezzo di iPhone 7, arrivando a costare più dianche nelle versioni con memoria inferiore ai 128Gb.Diciamo "" proprio perché si tratta di rumors e notizie trapelate su Internet e non confermate.Stando a quanto si dice, diverse fonti affermano cheabbiano stipulato unper la fornitura diper il nuovo iPhone 8.Il costo totale per Apple sarebbe didi dollari, il che porta il costo di ogni singolo pannello a, contro i 40 visti fin'ora.È facile intuire come la scelta di questi pannelli influisca di molto sul costo del nuovoSolo voci di corridoio, per ora, ma bisogna andarci cauti.